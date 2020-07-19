Губернатор Миссури готов помиловать супругов, с винтовкой защищавших дом от протестующих
Губернатор штата Миссури Майк Парсон сообщил, что готов помиловать супружескую пару из Сент-Луиса, если против них будут выдвинуты обвинения после того, как они самостоятельно отстаивали свой дом с оружием в руках от толпы протестующих.
Ранее появились видео, где Марка и Патриции Маккласки направляли пистолеты на группу протестующих, которые шли по их улице в рамках демонстрации. Макклоски заявили, что чувствовали угрозу со стороны демонстрантов и боялись, что на них нападут или уничтожат их собственность.
«Толпа не имеет права нападать на вашу собственность. Они имели полное право защитить себя», - приводит Тhehill слова губернатора, которые позже, что власти не допустят, чтобы «законопослушные граждане становились мишенью для осуществления своих конституционных прав»
В ответ окружной прокурор Кима Гарднера заявила, что изучит эти события, отметив, прокуратура «не потерпит применения силы против тех, кто осуществляет свои права по Первой поправке» о свободе.
Ранее расследование этих событий вызвало резкую критику со стороны республиканских чиновников, включая президента США Дональда Трампа, который назвал это расследование «позором» и заявил, что супруги имели право защищать свою собственность. Парсонс также отметил, что он обсуждал этот вопрос с главой Белого дома и способы его возможного вмешательства.
Гарднер выступила против критики, которую она получила от Трампа и Парсонса. Она заявила в своем, что «в то время как они продолжают играть в политику с решением этого вопроса, распространяя дезинформацию и искажая правду, я отказываюсь делать это».
Как писал сайт kp.ru, 11 июля местные власти выдали ордер на обыск особняка супружеской пары. Во время обыска правоохранители изъяли винтовку, которую Марк держал в момент атаки на их дом в конце июня. А вот пистолет Патриции сейчас находится сейчас у их семейного адвоката.
Жители Сент-Луиса защищают свой дом от протестующих BLM.
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ИСТОЧНИК KP.RU