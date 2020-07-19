Губернатор Миссури готов помиловать супругов, с винтовкой защищавших дом от протестующих

19 Июль 2020 2020-07-19T20:05:12+03:00

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Губернатор штата Миссури Майк Парсон сообщил, что готов помиловать супружескую пару из Сент-Луиса, если против них будут выдвинуты обвинения после того, как они самостоятельно отстаивали свой дом с оружием в руках от толпы протестующих.

Ранее появились видео, где Марка и Патриции Маккласки направляли пистолеты на группу протестующих, которые шли по их улице в рамках демонстрации. Макклоски заявили, что чувствовали угрозу со стороны демонстрантов и боялись, что на них нападут или уничтожат их собственность.

«Толпа не имеет права нападать на вашу собственность. Они имели полное право защитить себя», - приводит Тhehill слова губернатора, которые позже, что власти не допустят, чтобы «законопослушные граждане становились мишенью для осуществления своих конституционных прав»

В ответ окружной прокурор Кима Гарднера заявила, что изучит эти события, отметив, прокуратура «не потерпит применения силы против тех, кто осуществляет свои права по Первой поправке» о свободе.

Ранее расследование этих событий вызвало резкую критику со стороны республиканских чиновников, включая президента США Дональда Трампа, который назвал это расследование «позором» и заявил, что супруги имели право защищать свою собственность. Парсонс также отметил, что он обсуждал этот вопрос с главой Белого дома и способы его возможного вмешательства.

Гарднер выступила против критики, которую она получила от Трампа и Парсонса. Она заявила в своем, что «в то время как они продолжают играть в политику с решением этого вопроса, распространяя дезинформацию и искажая правду, я отказываюсь делать это».

Как писал сайт kp.ru, 11 июля местные власти выдали ордер на обыск особняка супружеской пары. Во время обыска правоохранители изъяли винтовку, которую Марк держал в момент атаки на их дом в конце июня. А вот пистолет Патриции сейчас находится сейчас у их семейного адвоката.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787634" frameborder="0"></iframe> Жители Сент-Луиса защищают свой дом от протестующих BLM.

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ИСТОЧНИК KP.RU