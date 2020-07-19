2020-07-19T20:21:15+03:00
Общество

Умер Рафаиль Закиров, создатель авиации МЧС России

Рафаиль Закиров умер на 72-м году жизни
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Рафаиль Закиров. Фото: Юрий Машков/ТАССРафаиль Закиров. Фото: Юрий Машков/ТАСС
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В минувшую субботу, 18 июля, в Москве на 72-м году жизни умер заслуженный военный летчик России Рафаиль Закиров, занимавший ранее должность начальника Управления авиации МЧС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, где отметили, что Рафаиль Закиров стоял у истоков создания специализированной авиации для спасателей.

Прощание и похороны с заслуженным летчиком пройдут 21 июля на Мытищинском мемориальном кладбище.

Рафаиль Закиров участвовал в разработке водосливных устройств для тушения пожаров и для борьбы с разливами нефти. В ходе своей работы создал выливной авиационный прибор для Ил-76, который стал одним из самых крупных противопожарных самолетов в мире, за один раз способный сбросить 42 тонны воды.

С 1995 года Рафаиль Закиров лично тестировал самолеты, поступавшие на вооружение МЧС, а в 2010 году инструктировал президента России Владимира Путина перед полетом на самолете-амфибии Бе-200ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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