2020-07-19T20:38:52+03:00
В мире

Трамп заявил о победе США в двух «прекрасных, ужасных и жестоких» мировых войнах

Американский лидер в очередной раз выступил против переименования военных баз, которые задействовали в военное время
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трамп заявил о победе США в двух «прекрасных, ужасных и жестоких» мировых войнахТрамп заявил о победе США в двух «прекрасных, ужасных и жестоких» мировых войнахФото: REUTERS
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Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз выступил против переименования военных баз, названных в честь генералов-конфедератов, воевавших в Гражданской войне в США.

Глава Белого дома заявил, что «Форт Брэгг» и «Форт Роберт Ли» носили эти названия десятилетия, и его «не волнует» мнение военных. Трамп считает, решение о переименовании должен принимать он.

По его словам, никто даже не знает, кто такой генерал Брэгг. «И как мы его назовем? Назовем его "Преподобный Шарптон" (американский темнокожий проповедник Эл Шарптон).

«Мы выиграли две мировые войны, две мировые войны, две прекрасных мировых войны, жестоких и ужасных, и мы выиграли их из "Форта Брэгг", мы выиграли их из всех этих фортов. А теперь они хотят избавиться от этих названий. Я против этого», - заявил американский лидер в интервью Fox News.

Кроме того, Трамп пригрозил наложить вето на проект оборонного бюджета следующего финансового года, если там будет положение о переименовании фортов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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