"Барселона" разгромила 5:0 "Алавес" в последней игре сезона чемпионата Испании

"Барселона" завершила сезон разгромной победой 5:0. Фото: REUTERS

В воскресенье, 19 июля, в испанском городе Витория на стадионе "Медисорроса" прошел матч 38 тура чемпионата Испании по футболу. В гости к "Алавесу" приехала "Барселона". И каталонцы добились уверенной победы в этом поединке со счетом 5:0.

Счет в поединке открыл на 24-й минуте Ансу Фати. Спустя 10 минут Лионель Месси после передачи молодого игрока Рики Пуча увеличил преимущество гостей. В конце первой половины Луис Суарес с паса Жорди Альбы довел счет до разгромных 3:0.

После перерыва "Барселона" забила еще дважды. Сначала на 57-й минуте Нельсон Семеду забил четвертый мяч. А на 75-й Лионель Месси с паса Альбы забил последний, пятый, гол в этом поединке.

"Барселона" одержала победу со счетом 5:0 и набрала 82 очка по итогам сезона. Каталонцы стали лишь вторыми в чемпионате Ла Лиги. "Алавес", набрав 39 баллов, расположился на 15-й строчке в итоговой турнирной таблице.