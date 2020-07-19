19 Июль 2020 2020-07-19T21:16:40+03:00

Поставьте в морозилку банку со льдом и положите сверху монету. Так можно проверить работу холодильника Фото: "КП" Архив

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Перед тем, как отправиться в путешествие, многие люди боятся, что оставшиеся в морозилке продукты могут испортиться. Болгарский журналист Георги Касабов рассказал читателям Fakti.bg прекрасном «русском лайфхаке», для таких случаев. Для «простой системы проверке» качества работы холодильника необходим пластиковый или металлический стакан, вода и монетка

Перед отъездом стакан необходимо наполнить водой и поставить в морозилку. Когда жидкость превратится в лед, сверху нужно положить монету. Если по возвращении домой хозяева увидели, что монета опустилась на дно стакану, значит, в их отсутствие были серьезные перебои с электричеством и вода успела растаять, а замороженные продукты испортились.

Болгарский журналист считает, что такой метод проверки холодильника изобрели именно русские, которые, по его словам, всегда перед отпуском оставляют в морозилке стакан с водой и монетой.

В комментариях к статье болгарского журналиста многие отметили, что это «умный ход», однако не все согласились, что замораживать монеты является «привычкой» русских

ИСТОЧНИК KP.RU