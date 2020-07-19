2020-07-19T21:30:04+03:00
Политика

Саакашвили предупредил о возможном исчезновении Украины в нынешнем виде

Политик раскритиковал действий местных властей, которые создают у себя в регионах «частные армии»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Михаил СаакашвилиМихаил СаакашвилиФото: REUTERS
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В скором времени Украина может прекратить существование в нынешнем виде из-за действий местных властей. Такое мнение высказал глава украинского исполнительного комитета национального совета реформ незалежной Михаил Саакашвили.

В эфире телеканала «Украина 24» он предупредил о подготовке «большого реванша» тех сил, которых президентская партия «Слуга народа» «подвинула» из центральной власти в прошлом году. По словам политики, после этого местные чиновники создают в регионах страны «частные армии», которые финансируются из госбюджета.

Напомним, ранее Саакашвили заявил об отсутствии государственности на Украине. Он обвинил украинских чиновников в преследовании собственных интересов. Политик даже сравнил их с домашними животными, которыми имплантирован компьютерный чип. Ситуацию же в экономике незалежной, по его мнению, испортила не только пандемия коронавируса, но и бюрократия страны. Позже политик заявил, что Москва выигрывает у Киева войну на фронте реформ, а российские власти гораздо больше слушают бизнес

ИСТОЧНИК KP.RU

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Саакашвили предупредил о возможном исчезновении Украины в нынешнем виде
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