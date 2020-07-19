2020-07-19T22:21:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве за сутки умерли еще 15 пациентов с коронавирусом

Общее число жертв болезни возросло до 4 314 человек
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве за сутки скончались еще 15 пациентов с коронавирусомВ Москве за сутки скончались еще 15 пациентов с коронавирусомФото: REUTERS
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В Москве за минувшие сутки скончались еще 15 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Таким образом общее число жертв заболевания в столице увеличилось до 4 314. Об этом вечером в воскресенье, 19 июля, сообщили специалисты оперативного штаба.

Напомним, почти три недели число новых случаев заражения коронавирусной инфекции в Москве не превышает раннеапрельские показатели. За минувшие сутки в столице подтвердили 591 новый случай заражения коронавирусом, что на 13,7 процента меньше, чем две недели назад.

В России за минувшие сутки выявлено 6 109 новых случаев коронавируса в 84 регионах, зафиксировано 95 летальных исходов, а полностью выздоровел 3 481 человек. Всего по стране с начала пандемии зарегистрировано 771 546 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период жертвами инфекции стали 12 342 человека, выздоровели 550 344 пациента.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что никакой второй волны коронавируса в ближайшее время в столице не ожидается. Градоначальник указал на уровень коллективного иммунитета москвичей, который, по его словам, позволяет и дальше снимать введённые в городе ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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