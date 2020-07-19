2020-07-19T22:12:07+03:00
Коронавирус Covid-19

«Все совершают ошибки»: Трамп признал, что ошибался в некоторых оценках пандемии

Тем не менее американский лидер уверен, что в конечном счете он окажется прав
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Все совершают ошибки»: Трамп признал, что ошибался в оценке некоторых показателей пандемии«Все совершают ошибки»: Трамп признал, что ошибался в оценке некоторых показателей пандемииФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп, комментируя отрывки из наиболее сомнительных его заявлений, признал, что совершал ошибки в оценке некоторых показателей пандемии коронавирусной инфекции.

«Я полагаю, что все совершают ошибки», - заявил американский лидер в интервью телеканалу Fox News,

Однако глава Белого дома уверен, что в конечном счете окажется прав и пандемия все равно «рано или поздно завершится». По его словам, он не погрешил против истины, когда выразил надежду на скорое окончание пандемии.

Напомним, США несколько дней подряд устанавливают антирекорд по числу заболевших коронавирусом. Ранее в стране выявили 77,3 тысяч инфицированных за сутки - это почти треть всех новых случаев в мире.

По оценкам Worldometers, по состоянию на воскресенье, 20 июля, число инфицированных в США превысила 3,86 миллиона. Однако, по словам американского лидера, такой рост заражений коронавирусом в стране объясняется лучшим тестированием в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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