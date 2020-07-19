"Челси" стал вторым финалистом Кубка Англии, победив "Манчестер Юнайтед" 3:1

19 Июль 2020 2020-07-19T22:13:17+03:00

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Вечером в воскресенье, 19 июля, в Лондоне на стадионе "Уэмбли" был сыгран второй полуфинал Кубка Англии по футболу сезона 2019/2020 годов. Лондонский "Челси" встречался с "Манчестер Юнайтед" и добился победы со счетом 3:1.

Счет был открыт аж на 11-й минуте дополнительного времени первого тайма - отличился Оливье Жиру с передачи Сесара Аспиликуэты. Другие голы этой встречи случились после перерыва.

На первой же минуте второй половины поединка Мэйсон Маунт удвоил преимущество "Челси. Ну а на 74-й после гола защитника "МЮ" Гарри Магуайра исход поединка был предрешен. За пять минут до конца "Манчестер" ответил голом португальца Бруну Фернандеша с 11-метровой отметки.

Теперь в финале Кубка Англии нынешнего сезона "Челси" сыграет против "Арсенала". Встреча состоится на "Уэмбли" 1 августа 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU