2020-07-19T22:56:41+03:00
В мире

МИД РФ не подтвердил сообщение об освобождении двух россиян в Ливии

Ранее говорили о передаче освобожденных российских граждан через Турцию
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
МИД РФ не подтвердил сообщение об освобождении двух россиян в ЛивииМИД РФ не подтвердил сообщение об освобождении двух россиян в ЛивииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министерство иностранных дел России не подтверждает сообщение о том, что заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Ливии приняло решение об освобождении двух россиян, задержанных в прошлом году, и передать их России через Турцию

«МИД России не подтверждает», - передает ТАСС комментарий внешнеполитического ведомства.

В заявлении источника в ливийской столице ранее говорилось об освобождении сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана.

Шугалея и Суэйфана задержали в Ливии в мае 2019 года. Генпрокуратура властей в Триполи посчитала, что они ездили в места, которые им нельзя было посещать. Кроме того, их обвинили во вмешательстве во внутренние дела и выборы Ливии, а также ведении в стране общественной работы без разрешения органов безопасности и местных властей, россияне.

В минувшую субботу, 18 июля, официальный представитель МИД РФ Марии Захаровой заявила, что Москва получила письменные заверения от ПНС о решении вопроса освобождения россиян в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Ливии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Черноморский флот начал слежение за эсминцем ВМС США Porter
В Москве на окнах гостиницы появилась огромная надпись "Москва-1980" в честь годовщины Олимпиады
В Бурятии самолет АН-2 с шестью людьми перестал выходить на связь
Российские школьники открыли остров в Арктике
МИД РФ не подтвердил сообщение об освобождении двух россиян в Ливии
Трамп назвал книгу своей племянницы «глупой, ужасной и лживой»
Московский "Локомотив" сыграет в групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2020/2021
"Челси" стал вторым финалистом Кубка Англии, победив "Манчестер Юнайтед" 3:1
«Все совершают ошибки»: Трамп признал, что ошибался в некоторых оценках пандемии
В Москве за сутки умерли еще 15 пациентов с коронавирусом
В России предложили увеличить штрафы за продажу табака несовершеннолетним
Саакашвили предупредил о возможном исчезновении Украины в нынешнем виде
Поставьте в морозилку банку со льдом и положите сверху монету. Так можно проверить работу холодильника
"Барселона" разгромила 5:0 "Алавес" в последней игре сезона чемпионата Испании
Трамп предупредил, что Байден «уничтожит» США в случае победы на выборах
Трамп заявил о победе американцев в двух «прекрасных и жестоких» мировых войнах
Умер Рафаиль Закиров, создатель авиации МЧС России
Губернатор Миссури готов помиловать супругов, с винтовкой защищавших дом от протестующих
Первый намаз в Айя-Софии состоится 24 июля: Эрдоган оценил ход работ по смене статуса собора Святой Софии
Британский пилот Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Микки Рурк пообещал «жестко опустить» Роберта де Ниро
Неизвестный открыл стрельбу в США: пострадали 13 человек
Предвыборная гонка в США: Байден опережает Трампа по популярности