Российские школьники открыли остров в Арктике
Восемь российских школьников-участников проектной группы "РискСат" из Троицка, Тулы, Венева, Дедовска, Гатчины, Санкт-Петербурга и Якутска сделали географическое открытие.
Сообщается, что в процессе обработки снимков со спутников учащиеся открыли остров на Новой Земле. Об этом говорится в публикации на сайте Русского географического общества.
Остров образовался 9 июля. Причиной его возникновения послужили разрушения ледяной перемычки, соединявшей Северный остров архипелага Новая Земля с отступавшим ледником Вилькицкий Южный.
- В Арктике постепенно становится теплее, ледники отступают и на их месте обнаруживается суша. Ребята открыли пусть и небольшой, но тем не менее настоящий остров, - приводятся слова начальника управления штаба Северного флота полковника Сергея Чуркина.
Также он отметил, что теперь этот объект следует нанести на морские карты.
ИСТОЧНИК KP.RU