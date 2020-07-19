2020-07-19T23:40:50+03:00
Происшествия

В Бурятии самолет АН-2 с шестью людьми перестал выходить на связь

На поиски воздушного судна вылетел другой самолет
Юлия КЕКОВА
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В Бурятии самолет АН-2 с шестью людьми перестал выходить на связьВ Бурятии самолет АН-2 с шестью людьми перестал выходить на связьФото: Иван ВИСЛОВ
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В Бурятии самолет АН-2, на борту которого находились шесть человек, включая двух членов экипажа, внезапно перестал выходить на связь.

На поиски воздушного судна, вылетевшего из населенного пункта Кырен, уже отправлен другой самолет. Об этом 19 июля (мск) сообщили в ГУ МЧС региона.

- В 20:21 мск поступила информация о том, что пилоты самолета Ан-2 своевременно не вышли на связь. Точный маршрут следования воздушного судна пока не известен, - рассказали в ведомстве.

Ожидается, что в 00:30 мск к поискам присоединится еще один самолет.

По предварительной информации, самолет мог совершать химобработку полей, заявка на полет не была одобрена. Тем временем в главке отметили, что по информации координационного центра по поиску бортов в Новосибирске, самолет, возможно, может находиться на территории Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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