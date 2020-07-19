19 Июль 2020 2020-07-19T23:30:21+03:00

В Москве на окнах гостиницы появилась огромная надпись "Москва-1980" в честь годовщины Олимпиады. Фото: скрин видео

Россияне помнят и чтят тот незабываемый момент великого события в спортивном мире [видео]

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В Москве на окнах гостиницы "Космос", расположенной в районе ВДНХ, появилась огромная надпись "Москва-1980" в честь 40-й годовщины Олимпиады.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791384" frameborder="0"></iframe> В Москве на окнах гостиницы "Космос" на ВДНХ появилась огромная надпись "Москва-1980" в честь годовщины Олимпиады.

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ИСТОЧНИК KP.RU