Черноморский флот начал слежение за эсминцем ВМС США Porter
Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за эсминцем ВМС США USS Porter. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России, пишет ТАСС.
Сообщается, что судно вошло в акваторию Черного моря в 19:45 19 июля 2020 года.
Ранее сайт kp.ru писал, что Пентагон направил ракетный эсминец USS Porter, который примет участие в проводимых уже в двадцатый раз учениях с Украиной Sea Breeze-2020.
- Ракетный эсминец USS Porter класса "Арли Берк" начал переход в Черное море, чтобы усилить региональную стабильность на море, участвуя в 20-х учениях Sea Breeze 2020, организуемых США и Украиной, - говорится в заявлении американского ведомства.
Напомним, именно с этого военного корабля в 2017 году были нанесены удары по сирийскому аэродрому Шайрат. К слову, эсминец USS Porter стал пятым американским военным кораблем, вошедшим в воды Черного моря за 2020 год.
ИСТОЧНИК KP.RU