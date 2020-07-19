Черноморский флот начал слежение за эсминцем ВМС США Porter

19 Июль 2020 2020-07-20T00:33:00+03:00

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Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за эсминцем ВМС США USS Porter. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России, пишет ТАСС.

Сообщается, что судно вошло в акваторию Черного моря в 19:45 19 июля 2020 года.

Ранее сайт kp.ru писал, что Пентагон направил ракетный эсминец USS Porter, который примет участие в проводимых уже в двадцатый раз учениях с Украиной Sea Breeze-2020.

- Ракетный эсминец USS Porter класса "Арли Берк" начал переход в Черное море, чтобы усилить региональную стабильность на море, участвуя в 20-х учениях Sea Breeze 2020, организуемых США и Украиной, - говорится в заявлении американского ведомства.

Напомним, именно с этого военного корабля в 2017 году были нанесены удары по сирийскому аэродрому Шайрат. К слову, эсминец USS Porter стал пятым американским военным кораблем, вошедшим в воды Черного моря за 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU