20 Июль 2020 2020-07-20T00:41:11+03:00

Полицейские отпустили задержанного по делу о пожаре в соборе Святых Петра и Павла Фото: REUTERS

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Французские сотрудники правоохранительных органов отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды.

Сообщается, что накануне он был задержан в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны. К слову, местные следователи даже не предъявили ему обвинений по итогам допроса.

Тем временем, по данным прокуратуры, что мужчина был добровольцем. Он помогал епархии, и ответил на все интересующие следователей вопросы.Никаких обвинений против него по итогам допроса выдвинуто не было, пишет ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, пожарные сразу же заявили, что было три источника появления огня в самом большом католическом соборе Бретани, постройка которого началась еще в 15 веке. Такое заявление практически официально свидетельствует о возможном поджоге неизвестными.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/791287" frameborder="0"></iframe> Последствия пожара в Соборе Святых Петра и Павла.

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ИСТОЧНИК KP.RU