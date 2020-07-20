В России у испытавших вакцину добровольцев выявили антитела к коронавирусу
Из госпиталя Бурденко выписывают 20 человек после введения сыворотки
В России у испытавших вакцину добровольцев выявили антитела к коронавирусуФото: Михаил ФРОЛОВ
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В России у последней группы из 20 добровольцев, ставших испытателями разработанной при участии Минобороны РФ вакцины от коронавируса, ученые выявили антитела к инфекции.
Сообщается, что компоненты введенной ранее сыворотки показали свою безопасность для человеческого организма. Об этом заявил "Красной звезде" начальник 48-го ЦНИИ войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
ИСТОЧНИК KP.RU
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