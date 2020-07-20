Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в Керчи
Глава государства планирует пообщаться с работающими там судостроителями
Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в КерчиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В понедельник, 20 июля, президент России Владимир Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ. Мероприятие пройдет на судостроительном заводе "Залив" в Керчи.
Сообщается, то первоначально эта поездка главы государства в Крым должна была состояться 16 июля. Однако дату визита пришлось перенести из-за совещания по бюджетному процессу, пишет ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU