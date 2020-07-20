Один человек погиб и восемь получили ранения при стрельбе в Вашингтоне Фото: Иван ВИСЛОВ

В США в очередной раз произошла стрельба. В понедельник выстрелы прозвучали в Вашингтоне.

Сообщается, что в результате происшествия один человек погиб, а еще восемь получили ранения. Об этом сообщили в NBC со ссылкой на местную полицию.

Накануне в США тоже была стрельба. Тогда пострадали более 10 человек. Огонь открыл неизвестный прямо на на набережной в американском городе Пеория, где прогуливалось порядка 200 человек.

Как сообщили в местной полиции, сообщение о стрельбе поступило на пульт оперативного дежурного после того, как в толпе вспыхнула крупная драка. На месте происшествия были обнаружены мужчина, получивший пулевое ранение в шею, и женщина, которая была ранена в область спины. Пострадавших доставили в местную больницу с серьезными травмами. Еще несколько человек с ранениями самостоятельно обратились за помощью к медикам.