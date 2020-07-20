Япония запустила в космос зонд ОАЭ "Аль-Амаль"
Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") в целях изучения Марса стартовала с космодрома на острове Танэгасима.
Отправка зонда в космос несколько раз откладывалась из-за неблагоприятных погодных условий - в Японии больше недели шли ливневые дожди.
Сообщается, что вес аппарата составляет 1 350 кг. Космическая машина была создана при сотрудничестве Космического агентства ОАЭ, Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида и трех американских университетов, пишет ТАСС.
Также зонд имеет две солнечные батареи, оснащен многоканальной камерой с высоким разрешением и инфракрасным и ультрафиолетовым спектрометрами.
Главная задача миссии, как отмечают специалисты, является изучение марсианской атмосферы и климата. В частности, с помощью "Аль-Амаль" планируется вести наблюдения за погодными циклами на планете.
ИСТОЧНИК KP.RU