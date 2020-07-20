Вильфанд назвал регионы России, где ожидаются похолодание и дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, в каких российских регионах стоит ждать непогоды в ближайшее время.

По словам синоптика, похолодание и дожди придут в Европейскую часть страны, однако "сумасшедших осадков" не будет.

- Начиная со вторника, 21 июля, прогнозируется понижение температуры на западе европейской части России- это Новгородская, Псковская, Смоленская, Брянская, Московская области. Температура будет опустится ниже своей нормы на 2-3 градуса. В целом температурный фон ожидается в районе 20-23 градусов, - рассказал метеоролог ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, когда наступит "московское лето". По словам специалистов, если и ждать оптимальной погоды, то, скорее всего, именно на этой неделе. Однако уже к ее завершению вновь будут температурные изменения.