20 Июль 2020 2020-07-20T02:48:20+03:00

Вильфанд назвал регионы России, где ожидаются похолодание и дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам синоптика, больше всего непогода коснется Европейской части страны

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Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, в каких российских регионах стоит ждать непогоды в ближайшее время.

По словам синоптика, похолодание и дожди придут в Европейскую часть страны, однако "сумасшедших осадков" не будет.

- Начиная со вторника, 21 июля, прогнозируется понижение температуры на западе европейской части России- это Новгородская, Псковская, Смоленская, Брянская, Московская области. Температура будет опустится ниже своей нормы на 2-3 градуса. В целом температурный фон ожидается в районе 20-23 градусов, - рассказал метеоролог ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU