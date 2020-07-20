2020-07-20T03:04:30+03:00
Общество

Российские выпускники школ сдадут 20 июля ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

У ребят будет 3,5 часа на выполнение заданий
Юлия КЕКОВА
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Российские выпускники школ сдадут 20 июля ЕГЭ по биологии и иностранным языкамРоссийские выпускники школ сдадут 20 июля ЕГЭ по биологии и иностранным языкамФото: Евгения ГУСЕВА
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В России в понедельник, 20 июля, выпускники школ будут сдавать Единый государственный экзамен сразу по двух предметам - биологии и иностранным языкам.

Сообщается, что ребята могут сдать на выбор пять языков: английский, немецкий, французский, испанский и китайский.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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