20 Июль 2020 2020-07-20T03:04:30+03:00

Российские выпускники школ сдадут 20 июля ЕГЭ по биологии и иностранным языкам Фото: Евгения ГУСЕВА

У ребят будет 3,5 часа на выполнение заданий

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В России в понедельник, 20 июля, выпускники школ будут сдавать Единый государственный экзамен сразу по двух предметам - биологии и иностранным языкам.

Сообщается, что ребята могут сдать на выбор пять языков: английский, немецкий, французский, испанский и китайский.

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ИСТОЧНИК KP.RU