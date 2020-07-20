Российские выпускники школ сдадут 20 июля ЕГЭ по биологии и иностранным языкам
У ребят будет 3,5 часа на выполнение заданий
Российские выпускники школ сдадут 20 июля ЕГЭ по биологии и иностранным языкамФото: Евгения ГУСЕВА
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В России в понедельник, 20 июля, выпускники школ будут сдавать Единый государственный экзамен сразу по двух предметам - биологии и иностранным языкам.
Сообщается, что ребята могут сдать на выбор пять языков: английский, немецкий, французский, испанский и китайский.
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ИСТОЧНИК KP.RU