Российские выпускники школ сдадут 20 июля ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

20 Июль 2020 2020-07-20T04:11:55+03:00

У ребят будет достаточно времени на выполнение заданий

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В России в понедельник, 20 июля, выпускники школ будут сдавать Единый государственный экзамен сразу по двух предметам - биологии и иностранным языкам.

Сообщается, что ребята могут сдать на выбор пять языков: английский, немецкий, французский, испанский и китайский.

По данным Рособрнадзора, продолжительность экзамена по биологии составит 3,5 часа. Сдавать ЕГЭ по этому предмету планируют более 144 тысяч человек, среди которых 136 тысяч - выпускники 2020 года. За это время выпускникам школ нужно выполнить работу из двух частей, включающих 28 заданий.

Узнать свои результаты сдачи того или иного экзамены будущие абитуриенты смогут не позднее 2 августа. Напомним, что основной период ЕГЭ в этом году проходит с 29 июня по 25 июля, всего на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 714 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU