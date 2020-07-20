2020-07-20T03:30:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В России завершили испытания вакцины против коронавируса

У добровольцев, которым вводили сыворотку, выявили антитела
Юлия КЕКОВА
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В России завершили клинические испытания вакцины против коронавируса.

Сообщается, что у добровольцев, которым вводили сыворотку исследователи в госпитале имени Бурденко, обнаружили в организме наличие антител, которые будут сохраняться продолжительно время. Об этом говорится в публикации "Красной звезды".

Состав вакцины был разработан учеными Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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