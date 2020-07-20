Роспотребнадзор изучит распространение коронавируса среди людей с ВИЧ

20 Июль 2020 2020-07-20T04:03:49+03:00

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Роспотребнадзор РФ заявил о начале всероссийского исследование по изучению влияния пандемии коронавируса среди ВИЧ-инфицированных пациентов, а также россиян с негативным ВИЧ-статусом.

Как сообщается на сайте ведомства, исследования будут проводиться с сохранением анонимности добровольцев.

- Результатом работы специалистов ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора совместно с неправительственной организацией «Коалиция по готовности к лечению» (ITPCru), станет выявление доли ВИЧ-инфицированных (и ВИЧ-негативных) россиян, перенесших коронавирус или имевших его симптомы, - рассказали в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU