Роспотребнадзор изучит распространение коронавируса среди людей с ВИЧ
Роспотребнадзор РФ заявил о начале всероссийского исследование по изучению влияния пандемии коронавируса среди ВИЧ-инфицированных пациентов, а также россиян с негативным ВИЧ-статусом.
Как сообщается на сайте ведомства, исследования будут проводиться с сохранением анонимности добровольцев.
- Результатом работы специалистов ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора совместно с неправительственной организацией «Коалиция по готовности к лечению» (ITPCru), станет выявление доли ВИЧ-инфицированных (и ВИЧ-негативных) россиян, перенесших коронавирус или имевших его симптомы, - рассказали в Роспотребнадзоре.
ИСТОЧНИК KP.RU