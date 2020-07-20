Во время пандемии россияне усыновляли детей онлайн
Из-за введенной самоизоляции в связи с пандемией коронавируса многие обычные вещи стали на время недоступны россиянам. Однако самое важно можно было делать дистанционно.
За время карантина детей из детских домов начали усыновлять в онлайн-режиме, ведь учреждения для сирот оказались закрыты для посещений.
По словам члена совета при Правительстве России по вопросам попечительства в соцсфере Елены Альшанской, в таком формате практикуются и другие виды семейного устройства: передача под опеку, в приемную семью. Об этом она рассказала "Известиям".
- Собеседование с сотрудниками органов опеки, психологическое обследование семьи, осмотр жилья, знакомство кандидатов с детьми проходят в формате видеоконференции. Сбор документов тоже проходил онлайн, - поделилась Альшанская.
Также она отметила, что в офлайне получают только медицинские справки и забирают ребенка. При этом, обычно малыша стараются сразу вывести за территорию учреждения, чтобы посторонние могли максимально избежать контактов с остальными детьми.
ИСТОЧНИК KP.RU