Во время пандемии россияне усыновляли детей онлайн

20 Июль 2020 2020-07-20T04:41:50+03:00

Психологическое обследование семьи, осмотр жилья, а также знакомство кандидатов с малышами - все это проходило дистанционно

Изменить размер текста: A A

Из-за введенной самоизоляции в связи с пандемией коронавируса многие обычные вещи стали на время недоступны россиянам. Однако самое важно можно было делать дистанционно.

За время карантина детей из детских домов начали усыновлять в онлайн-режиме, ведь учреждения для сирот оказались закрыты для посещений.

По словам члена совета при Правительстве России по вопросам попечительства в соцсфере Елены Альшанской, в таком формате практикуются и другие виды семейного устройства: передача под опеку, в приемную семью. Об этом она рассказала "Известиям".

- Собеседование с сотрудниками органов опеки, психологическое обследование семьи, осмотр жилья, знакомство кандидатов с детьми проходят в формате видеоконференции. Сбор документов тоже проходил онлайн, - поделилась Альшанская.

Также она отметила, что в офлайне получают только медицинские справки и забирают ребенка. При этом, обычно малыша стараются сразу вывести за территорию учреждения, чтобы посторонние могли максимально избежать контактов с остальными детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU