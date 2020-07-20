20 Июль 2020 2020-07-20T05:12:00+03:00

Пропавший в Бурятии Ан-2 ищут два самолета и вертолет Фото: Иван ВИСЛОВ

На борту воздушного судна находились шесть человек

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Поиски пропавшего в небе над Бурятией Ан-2 ведут самолеты Ан-и и Ан-26, а также вертолет Ми-8. Об этом сообщается на сайте МЧС региона.

На борту воздушного судна, которое своевременно не предоставило ответ, находились шесть человек: два пилота и четыре пассажира.

Позже выяснилось, что пассажиры - это тоже пилоты, им показывали район, где те должны были провести химическую обработку полей.

Ранее сайт kp.ru писал, что, по предварительным данным, пилоты Ан-2 нарушили правила выполнения полетов и вылетели из населенного пункта Кырен без уведомления, а также не выходили на связь.

В главке отмечают, пропавший самолет, возможно, может находиться на территории Иркутской области. Однако по последним данным зона поисков определена на территории Республики Бурятия в Тункинском и Окинском районах и на территории Иркутской области в Черемховском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU