Данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в сеть

20 Июль 2020 2020-07-20T05:33:20+03:00

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Персональные данные 20 миллионов пользователей группы бесплатных приложений VPN оказались в открытом доступе. Об этом сообщает работающая в сфере кибербезопасности израильская компания vpnMentor.

Отмечается, что на открытом сервере были обнаружены адреса электронной почты, пароли в виде открытого текста, IP-адреса, домашние адреса, а также модели сотовых телефонов, идентификатор устройства и другие технические детали. Общий предварительный объем утечки - 1,2 терабайта

Вся эта информация принадлежит пользователям таких VPN- сетей, как UFO VPN , FAST VPN , Free VPN , Super VPN , Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN.

Могли ли среди этих "слитых" в сеть данных быть данные россиян, пока точно неизвестно.

VPN- сеть считается технологией сетевого подключения.Она чаще всего используется, чтобы обеспечить работу приложения, IP из другой зоны, чтобы скрыть местонахождение компьютера и прочее.

ИСТОЧНИК KP.RU