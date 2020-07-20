2020-07-20T05:33:20+03:00
В мире

Данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в сеть

Общий предварительный объем утечки - 1,2 терабайта
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Персональные данные 20 миллионов пользователей группы бесплатных приложений VPN оказались в открытом доступе. Об этом сообщает работающая в сфере кибербезопасности израильская компания vpnMentor.

Отмечается, что на открытом сервере были обнаружены адреса электронной почты, пароли в виде открытого текста, IP-адреса, домашние адреса, а также модели сотовых телефонов, идентификатор устройства и другие технические детали. Общий предварительный объем утечки - 1,2 терабайта

Вся эта информация принадлежит пользователям таких VPN- сетей, как UFO VPN , FAST VPN , Free VPN , Super VPN , Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN.

Могли ли среди этих "слитых" в сеть данных быть данные россиян, пока точно неизвестно.

VPN- сеть считается технологией сетевого подключения.Она чаще всего используется, чтобы обеспечить работу приложения, IP из другой зоны, чтобы скрыть местонахождение компьютера и прочее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вывозным рейсом из Африки прибыли в Москву 197 россиян
Данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в сеть
Пропавший в Бурятии Ан-2 ищут два самолета и вертолет
Во время пандемии россияне усыновляли детей онлайн
Роспотребнадзор изучит распространение коронавируса среди людей с ВИЧ
В России завершили испытания вакцины против коронавируса
Российские выпускники школ сдадут 20 июля ЕГЭ по биологии и иностранным языкам
Вильфанд назвал регионы России, где ожидаются похолодание и дожди
Япония запустила в космос зонд ОАЭ "Аль-Амаль"
Один человек погиб и восемь получили ранения при стрельбе в Вашингтоне
Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в Керчи
В России у испытавших вакцину добровольцев выявили антитела к коронавирусу
Полицейские отпустили задержанного по делу о пожаре в соборе Святых Петра и Павла
Черноморский флот начал слежение за эсминцем ВМС США Porter
В Москве на окнах гостиницы появилась огромная надпись "Москва-1980" в честь годовщины Олимпиады
В Бурятии самолет АН-2 с шестью людьми перестал выходить на связь