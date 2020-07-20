2020-07-20T07:13:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 14,4 млн

Скончались почти 605 162 пациентов с коронавирусной инфекцией
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 14,4 млнЧисло заболевших коронавирусом в мире превысило 14,4 млнФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

По состоянию на понедельник, 20 июля, количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекции в мире превысило 14,4 миллиона, а жертвами заболевания стали более 605 тысяч. Такие данные приводит университета Хопкинса.

Согласно представленной информации, за все время пандемии в мире выявили уже 13 14 450 223 заболевших коронавирусной инфекцией, а количество летальных исходов составляет 605 162.

Лидером по числу инфицированных и умерших остаются Соединенные Штаты, где зарегистрировали уже 3 773 206 случаев заражения и более 140 500 летальных исходов. На втором месте антирейтинга расположилась Бразилия, где количество заболевших на данный момент составляет 2 098 389, а скончалось уже 79 488 пациентов с коронавирусом.

На третью строчку по количеству инфицированных поднялась Индия, в стране заболели почти 1 077 781 тысячи человек, жертвами инфекции стали 26 816 тысячи.

Третье место по числу смертей среди пациентов с коронавирусом занимает Великобритания, где умерло 45 385 тысяч человек с коронавирусом, а заболели 296 358 тысячи. Отметим, что днем ранее в Великобритании перестали публиковать статистику погибших от коронавируса, и по сути, речь идет о количестве смертей, зафиксированных еще в те дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Последние новости на утро 20 июля 2020: "Зенит" обыграл "Спартак" и вышел в финал Кубка России по футболу
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 14,4 млн
Ученые раскрыли способность ультрафиолета уничтожать коронавирус
Вывозным рейсом из Африки прибыли в Москву 197 россиян
Данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в сеть
Пропавший в Бурятии Ан-2 ищут два самолета и вертолет
Во время пандемии россияне усыновляли детей онлайн
Роспотребнадзор изучит распространение коронавируса среди людей с ВИЧ
В России завершили испытания вакцины против коронавируса
Российские выпускники школ сдадут 20 июля ЕГЭ по биологии и иностранным языкам
Вильфанд назвал регионы России, где ожидаются похолодание и дожди
Япония запустила в космос зонд ОАЭ "Аль-Амаль"
Один человек погиб и восемь получили ранения при стрельбе в Вашингтоне
Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в Керчи
В России у испытавших вакцину добровольцев выявили антитела к коронавирусу
Полицейские отпустили задержанного по делу о пожаре в соборе Святых Петра и Павла
Черноморский флот начал слежение за эсминцем ВМС США Porter
В Москве на окнах гостиницы появилась огромная надпись "Москва-1980" в честь годовщины Олимпиады
В Бурятии самолет АН-2 с шестью людьми перестал выходить на связь