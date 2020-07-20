Число заболевших коронавирусом в мире превысило 14,4 млн

20 Июль 2020 2020-07-20T07:13:27+03:00

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По состоянию на понедельник, 20 июля, количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекции в мире превысило 14,4 миллиона, а жертвами заболевания стали более 605 тысяч. Такие данные приводит университета Хопкинса.

Согласно представленной информации, за все время пандемии в мире выявили уже 13 14 450 223 заболевших коронавирусной инфекцией, а количество летальных исходов составляет 605 162.

Лидером по числу инфицированных и умерших остаются Соединенные Штаты, где зарегистрировали уже 3 773 206 случаев заражения и более 140 500 летальных исходов. На втором месте антирейтинга расположилась Бразилия, где количество заболевших на данный момент составляет 2 098 389, а скончалось уже 79 488 пациентов с коронавирусом.

На третью строчку по количеству инфицированных поднялась Индия, в стране заболели почти 1 077 781 тысячи человек, жертвами инфекции стали 26 816 тысячи.

Третье место по числу смертей среди пациентов с коронавирусом занимает Великобритания, где умерло 45 385 тысяч человек с коронавирусом, а заболели 296 358 тысячи. Отметим, что днем ранее в Великобритании перестали публиковать статистику погибших от коронавируса, и по сути, речь идет о количестве смертей, зафиксированных еще в те дни.

ИСТОЧНИК KP.RU