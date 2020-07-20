Последние новости на утро 20 июля 2020: "Зенит" обыграл "Спартак" и вышел в финал Кубка России по футболу

20 Июль 2020 2020-07-20T07:16:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Последние новости на утро 20 июля 2020 года: "Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 2:1 и вышел в финал Кубка России по футболу. Сайт kp.ru писал, что клубы долго спорили, где его нужно проводить эту игру. Первый гол был забит на 24-й минуте. Гапонов нарушил правила на Сердаре рядом с воротами Максименко. После просмотра VAR судья назначил пенальти в ворота красно-белых. Дзюба мастерски развел по разным углам мяч и вратаря "Спартака". 1:0.

Практически до конца тайма игра шла на равных. Но почти перед самым перерывом в сетку "Зенита" мяч протолкнул Жиго. Этот гол отменили из-за положения "вне игры". Однако "Спартак", все же забил чистый мяч - Соболев сравнял счет. Впрочем, спартаковцы не успели этому порадоваться, ведь почти сразу получили второй гол в свои ворота.

Восемь российских школьников открыли остров в Арктике. Участников проектной группы "РискСат" из разных городов России сделали географическое открытие в процессе обработки снимков со спутников. отмечается, что остров образовался 9 июля. Причиной его возникновения стали разрушения ледяной перемычки, соединявшей Северный остров архипелага Новая Земля с отступавшим ледником Вилькицкий Южный.

В Бурятии самолет Ан-2 с шестью людьми на борту перестал выходить на связь. На поиски воздушного судна уже вылетели два самолета и один вертолет. Выяснились, что все четыре пассажира оказались пилотами. Также капитаны самолета не получили разрешение на взлет.

Во время пандемии россияне начали усыновлять детей-сирот онлайн. Психологическое обследование семьи, осмотр жилья, а также знакомство кандидатов с малышами - все это проходило дистанционно, включая сбор документов.

Роспотребнадзор изучит распространение коронавируса среди людей с ВИЧ. Среди ВИЧ-инфицированных пациентов будут и россияне с отрицательным статусом.Исследования будут проводиться с сохранением анонимности добровольцев.

Вильфанд назвал регионы России, где ожидаются похолодание и дожди. По словам синоптика, больше всего непогода коснется Европейской части страны. Начиная со вторника, 21 июля, прогнозируется понижение температуры в Новгородской, Псковской, Смоленской, Брянской, Московской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU