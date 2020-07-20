2020-07-20T07:16:19+03:00
Спорт

Последние новости на утро 20 июля 2020: "Зенит" обыграл "Спартак" и вышел в финал Кубка России по футболу

Мы собрали последние новости на утро 20 июля 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Важные новости утраВажные новости утраФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Последние новости на утро 20 июля 2020 года: "Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 2:1 и вышел в финал Кубка России по футболу. Сайт kp.ru писал, что клубы долго спорили, где его нужно проводить эту игру. Первый гол был забит на 24-й минуте. Гапонов нарушил правила на Сердаре рядом с воротами Максименко. После просмотра VAR судья назначил пенальти в ворота красно-белых. Дзюба мастерски развел по разным углам мяч и вратаря "Спартака". 1:0.

Практически до конца тайма игра шла на равных. Но почти перед самым перерывом в сетку "Зенита" мяч протолкнул Жиго. Этот гол отменили из-за положения "вне игры". Однако "Спартак", все же забил чистый мяч - Соболев сравнял счет. Впрочем, спартаковцы не успели этому порадоваться, ведь почти сразу получили второй гол в свои ворота.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Последние новости на утро 20 июля 2020: "Зенит" обыграл "Спартак" и вышел в финал Кубка России по футболу
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