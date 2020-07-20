2020-07-20T07:33:44+03:00
Общество

Жителей Сибири и Урала предупредили об опасной погоде

В регионах ожидаются ливни и сильный ветер
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Жителей Сибири и Урала предупредили об опасной погодеЖителей Сибири и Урала предупредили об опасной погодеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В понедельник и вторник, 20 21 июля, в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока ожидаются сильные ливни и порывистый ветер до 27 метров в секунду. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист сообщил, что очень серьезные опасные явления прогнозируются в регионах центрального Урала. Так сегодня и завтра в Свердловской, Челябинской, Курганской областях ожидается очень сильный ливень с грозой и крупным градом, а скорость ветра может достигать 25-27 метров в секунду.

Похожие погодные условия будут наблюдаться в Тюменской и Томской областях, где, при сильном дожде с грозой, порывы ветра усиление до 22 метров в секунду.

В Амурской области также прогнозируют сильный дождь и усиление ветра до 24 метров в секунду. Фрагментами сильный дождь и усиление ветра ожидается в Якутии.

«Это действительно такой опасный комплекс погодных явлений, который нарушает жизнедеятельность и несет угрозу для людей», - передает ТАСС предупреждение специалиста.

Напомним, ранее на Урал и в регионы Сибири пришла аномальная жара. В Свердловской области был побит температурный рекорд, когда столбики термометра поднялись до плюс 38 градусов

ИСТОЧНИК KP.RU

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