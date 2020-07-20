Короля Саудовской Аравии госпитализировали для медицинского обследования
У монарха диагностировали воспаление
84-летннго короля Саудовской Аравии, Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд госпитализировалиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 20 июля, 84-летннго короля Саудовской Аравии, Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд госпитализировали для медицинского обследования. Ранее у монарха было диагностировано воспаление желчного пузыря.
Как передает саудовское информационное агентство SPA со ссылкой на королевскую канцелярию, «хранитель двух святынь, король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд лег в специализированную больницу короля Фейсала в Эр-Рияде для проведения ряда анализов из-за воспаления»
ИСТОЧНИК KP.RU