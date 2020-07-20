2020-07-20T07:50:39+03:00
Экономика

Россияне стали реже покупать пляжные товары

Эксперты связывают падение спроса со срывом туристического сезона
Елена АКИМОВА
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Россияне стали реже покупать товары для пляжного отдыхаРоссияне стали реже покупать товары для пляжного отдыхаФото: Антон ПИКУС
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Россияне стали меньше покупать товары для пляжного отдыха. По данным компании «Такском», в июне 2020 года значительно упали продажи всех категорий товаров, которые традиционно популярны летом.

На какие товары упал спрос:

Купальники - 58%

Солнцезащитный крем – 33%,

Сланцы и шлепанцы – 32%,

Шляпы - 25%,

Парео – 20%.

Единственный товар, на который вырос спрос – это кепки. Их продажи увеличились на 8%, средняя цена составила 458 рублей.

Стоит отметить, что в этом году ценники на многие пляжные товары остались на уровне прошлого года, а на некоторые позиции – снизились.

Например, купальники потеряли в цене 22 % (920 рублей), парео 4% (645 рублей).

Несмотря на падение спроса продавцы приняли решение пересмотреть стоимость товара. Шлепанцы прибавили в цене 2% (268 рублей), пляжные шляпы подорожали на 5% (551 рубль), а солнцезащитный крем стал дороже на 5% (489 рублей).

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин уверен, что спрос на товары связан со срывом туристического сезона.

- Упал объём турпотока. В июне показатель был на 70% ниже, чем в первый летний месяц 2019-го. Поэтому, естественно, сопутствующие товары пользовались меньшим спросом, — отметил он в беседе с RT.

Кстати, отказ страховых компаний возмещать стоимость тура по договорам страхования от невыезда за рубеж из-за коронавируса не всегда является законным. В аппарате финансового омбудсмена отмечают, что данная проблема входит в топ-3 самых популярных обращений у уполномоченному, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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