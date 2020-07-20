2020-07-20T08:20:37+03:00
В мире

В Германии призвали США не выводить войска из страны

Часть контингента Вашингтон намерен вернуть на родину, а также направить в Польшу
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Германии призвали США не выводить войска из страныВ Германии призвали США не выводить войска из страныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Премьер-министры четырех федеральных немецких земель обратились к Вашингтону с призывом не сокращать численность американских войск, размещенных на территории Германии.

Как передает агентство Reuters со ссылкой на письмо членам конгресса Соединенных Штатов, с такой просьбой обратились главы Баварии, Баден-Вюртемберга, Рейнланд-Пфальца и Гессена, где находятся американские базы.

«Мы просим вас поддержать нас, поскольку мы стремимся не разорвать узы дружбы, а укрепить ее и обеспечить в будущем присутствие США в Германии и Европе», — приводит агентство призыв немецких политиков.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о планах сократить число американских военных в Германии с 34,5 тысячи до 25 тысяч. После таких заявлений немецкий министр иностранных дел назвал отношения Берлина с Вашингтоном «сложными». В то же время глава Польши Анджей Дуда заявил о своей цели оставить в Европе американские войска. В МИД РФ отметили, что Москва внимательно отслеживает планы Штатов перебросить часть своего военного контингента

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Финомбудсмен назвал самые популярные «коронавирусные» обращения
В Москве автобус снес остановку общественного транспорта
Пресс-секретарь Александра Лукашенко опровергла заявления о его плохом самочувствии
COVID снизил шансы выпускников на трудоустройство по специальности
В Германии призвали США не выводить войска из страны
Откуда коронавирус пришел в Россию, рассказали эксперты
Россияне стали реже покупать пляжные товары
Короля Саудовской Аравии госпитализировали для медицинского обследования
Жителей Сибири и Урала предупредили об опасной погоде
Последние новости на утро 20 июля 2020: "Зенит" обыграл "Спартак" и вышел в финал Кубка России по футболу
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 14,4 млн
Ученые раскрыли способность ультрафиолета уничтожать коронавирус
Вывозным рейсом из Африки прибыли в Москву 197 россиян
Данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в сеть
Пропавший в Бурятии Ан-2 ищут два самолета и вертолет
Во время пандемии россияне усыновляли детей онлайн
Роспотребнадзор изучит распространение коронавируса среди людей с ВИЧ
В России завершили испытания вакцины против коронавируса
Российские выпускники школ сдадут 20 июля ЕГЭ по биологии и иностранным языкам
Вильфанд назвал регионы России, где ожидаются похолодание и дожди
Япония запустила в космос зонд ОАЭ "Аль-Амаль"
Один человек погиб и восемь получили ранения при стрельбе в Вашингтоне
Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в Керчи
В России у испытавших вакцину добровольцев выявили антитела к коронавирусу
Полицейские отпустили задержанного по делу о пожаре в соборе Святых Петра и Павла
Черноморский флот начал слежение за эсминцем ВМС США Porter
В Москве на окнах гостиницы появилась огромная надпись "Москва-1980" в честь годовщины Олимпиады
В Бурятии самолет АН-2 с шестью людьми перестал выходить на связь