2020-07-20T08:25:00+03:00
Общество

COVID снизил шансы выпускников на трудоустройство по специальности

Примерно треть бывших студентов не могут найти работу по профилю
Елена АКИМОВА
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Треть российских студентов не работает по специальностиТреть российских студентов не работает по специальностиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Треть российских выпускников не работают по специальности. Такие показатели фиксировались в 2016–2018 и в 2017–2019 годах, в 2020-м ситуация изменится: пандемия коронавируса снизит шансы на 10%.

Такое заключение сделали в Высшей школой экономики (ВШЭ), опираясь на данные государственной статистики.

Согласно проведенному Росстатом «Обследованию рабочей силы», по специальности работают 69% выпускников. 31% трудятся «скорее не по специальности», либо ушли в другую сферу.

В каких сфера остаются работать выпускники:

Медицина – 97%,

Образование и педагогические науки – 80%,

Искусство и культура - 79,6%.

А вот в сфере сельского хозяйства (44%), математических и естественных наук, наук об обществе (по 66%) задерживается меньше всего выпускников.

Эксперты уверены, что данным показателям есть логичное объяснение: например, обучение по профилю в области здравоохранения заниманием слишком много времени, чтобы им пренебречь в будущем. А в сельском хозяйстве ситуация очень сложная. Зачастую студенты, которые учатся на этом направлении, плохо представляют себе, кем будут, пишет газета «Известия».

Тем временем инициативные группы предлагают властям увеличить стипендии студентам до уровня МРОТ. В Совфеде поддерживают инициативу, но отмечают, что пока не ясны источники финансирования, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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