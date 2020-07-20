2020-07-20T08:25:00+03:00
Общество

COVID снизил шансы выпускников на трудоустройство по специальности

Примерно треть бывших студентов не могут найти работу по профилю
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Треть российских студентов не работает по специальностиТреть российских студентов не работает по специальностиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Треть российских выпускников не работают по специальности. Такие показатели фиксировались в 2016–2018 и в 2017–2019 годах, в 2020-м ситуация изменится: пандемия коронавируса снизит шансы на 10%.

Такое заключение сделали в Высшей школой экономики (ВШЭ), опираясь на данные государственной статистики.

Согласно проведенному Росстатом «Обследованию рабочей силы», по специальности работают 69% выпускников. 31% трудятся «скорее не по специальности», либо ушли в другую сферу.

В каких сфера остаются работать выпускники:

Медицина – 97%,

Образование и педагогические науки – 80%,

Искусство и культура - 79,6%.

А вот в сфере сельского хозяйства (44%), математических и естественных наук, наук об обществе (по 66%) задерживается меньше всего выпускников.

Эксперты уверены, что данным показателям есть логичное объяснение: например, обучение по профилю в области здравоохранения заниманием слишком много времени, чтобы им пренебречь в будущем. А в сельском хозяйстве ситуация очень сложная. Зачастую студенты, которые учатся на этом направлении, плохо представляют себе, кем будут, пишет газета «Известия».

Тем временем инициативные группы предлагают властям увеличить стипендии студентам до уровня МРОТ. В Совфеде поддерживают инициативу, но отмечают, что пока не ясны источники финансирования, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Финомбудсмен назвал самые популярные «коронавирусные» обращения
В Москве автобус снес остановку общественного транспорта
Пресс-секретарь Александра Лукашенко опровергла заявления о его плохом самочувствии
COVID снизил шансы выпускников на трудоустройство по специальности
В Германии призвали США не выводить войска из страны
Откуда коронавирус пришел в Россию, рассказали эксперты
Россияне стали реже покупать пляжные товары
Короля Саудовской Аравии госпитализировали для медицинского обследования
Жителей Сибири и Урала предупредили об опасной погоде
Последние новости на утро 20 июля 2020: "Зенит" обыграл "Спартак" и вышел в финал Кубка России по футболу
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 14,4 млн
Ученые раскрыли способность ультрафиолета уничтожать коронавирус
Вывозным рейсом из Африки прибыли в Москву 197 россиян
Данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в сеть
Пропавший в Бурятии Ан-2 ищут два самолета и вертолет
Во время пандемии россияне усыновляли детей онлайн
Роспотребнадзор изучит распространение коронавируса среди людей с ВИЧ
В России завершили испытания вакцины против коронавируса
Российские выпускники школ сдадут 20 июля ЕГЭ по биологии и иностранным языкам
Вильфанд назвал регионы России, где ожидаются похолодание и дожди
Япония запустила в космос зонд ОАЭ "Аль-Амаль"
Один человек погиб и восемь получили ранения при стрельбе в Вашингтоне
Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в Керчи
В России у испытавших вакцину добровольцев выявили антитела к коронавирусу
Полицейские отпустили задержанного по делу о пожаре в соборе Святых Петра и Павла
Черноморский флот начал слежение за эсминцем ВМС США Porter
В Москве на окнах гостиницы появилась огромная надпись "Москва-1980" в честь годовщины Олимпиады
В Бурятии самолет АН-2 с шестью людьми перестал выходить на связь