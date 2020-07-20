Пресс-секретарь Александра Лукашенко опровергла заявления о его плохом самочувствии
Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт опровергла информацию о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы испытывает проблемы со здоровьем и был госпитализирован.
«Не дождетесь» - сказала представитель Лукашенко радиостанции «Эхо Москвы».
«Спасибо, что так заботитесь о здоровье президента. О своем только не забывайте», - позже написала она в сообщении.
В воскресенье, 19 июля, несколько каналов в мессенджере Telegram почти одновременно распространили сообщения о госпитализации Алевандера Лукашенко.
Утверждалось, что белорусскому лидеру стало плохо в связи гипертоническим кризом, а проблемы со здоровьем якобы возникли еще раньше – вечером в пятницу, 17 июля, после встречи с премьером-министров России Михаилом Мишустиным в рамках встречи Евразийского межправительственного совета.
Напомним, ранее в ходе встречи Лукашенко и Мишустин пришли к выводу, что коронавирус в Белоруссии менее заразный
ИСТОЧНИК KP.RU