Пресс-секретарь Александра Лукашенко опровергла заявления о его плохом самочувствии

20 Июль 2020 2020-07-20T08:37:13+03:00

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Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт опровергла информацию о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы испытывает проблемы со здоровьем и был госпитализирован.

«Не дождетесь» - сказала представитель Лукашенко радиостанции «Эхо Москвы».

«Спасибо, что так заботитесь о здоровье президента. О своем только не забывайте», - позже написала она в сообщении.

В воскресенье, 19 июля, несколько каналов в мессенджере Telegram почти одновременно распространили сообщения о госпитализации Алевандера Лукашенко.

Утверждалось, что белорусскому лидеру стало плохо в связи гипертоническим кризом, а проблемы со здоровьем якобы возникли еще раньше – вечером в пятницу, 17 июля, после встречи с премьером-министров России Михаилом Мишустиным в рамках встречи Евразийского межправительственного совета.

ИСТОЧНИК KP.RU