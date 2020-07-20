2020-07-20T08:37:13+03:00
В мире

Пресс-секретарь Александра Лукашенко опровергла заявления о его плохом самочувствии

Ранее появилась информация о госпитализации белорусского лидера
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пресс-секретарь Лукашенко опровергла заявления о его плохом самочувствииПресс-секретарь Лукашенко опровергла заявления о его плохом самочувствииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт опровергла информацию о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы испытывает проблемы со здоровьем и был госпитализирован.

«Не дождетесь» - сказала представитель Лукашенко радиостанции «Эхо Москвы».

«Спасибо, что так заботитесь о здоровье президента. О своем только не забывайте», - позже написала она в сообщении.

В воскресенье, 19 июля, несколько каналов в мессенджере Telegram почти одновременно распространили сообщения о госпитализации Алевандера Лукашенко.

Утверждалось, что белорусскому лидеру стало плохо в связи гипертоническим кризом, а проблемы со здоровьем якобы возникли еще раньше – вечером в пятницу, 17 июля, после встречи с премьером-министров России Михаилом Мишустиным в рамках встречи Евразийского межправительственного совета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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