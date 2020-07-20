В Москве автобус снес остановку общественного транспорта

20 Июль 2020 2020-07-20T08:54:51+03:00

По предварительным данным, один человек погиб и трое пострадали [видео]

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В Москве автобуса снес остановку общественного транспорта на пересечении Ставропольской и Краснодонской улиц. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель не справилась с управлением.

В настоящее время на место происшествия прибыл ГУП «Мосгортранс» и производит разбор произошедшего. Обстоятельства аварии выясняются.

Предварительно, один человек погиб. По сообщениям очевидца, трое ранены.

Напомним, несколько дней назад, 17 июля, в Липецкой области в ДТП с «Газелью» загорелся рейсовый автобус. В сгоревшем автобусе находились 39 человек из Украины, включая одного ребенка. Пламя распространялось стремительно, автобус выгорел почти целиком. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили огонь и помогли пострадавшим. В результате происшествия пострадали пять человек, трое из них в больнице, два человека от госпитализации отказались.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791418" frameborder="0"></iframe> В Москве автобус врезался в остановку общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU