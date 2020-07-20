2020-07-20T08:49:02+03:00
Общество

Финомбудсмен назвал самые популярные «коронавирусные» обращения

Чаще всего жалуются на проблемы с страховкой
Елена АКИМОВА
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Финомбудсмен назвал самые популярные «коронавирусные» обращенияФиномбудсмен назвал самые популярные «коронавирусные» обращенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В аппарате финансового омбудсмена России назвали рассказали, какие жалобы возникают в людей во время пандемии. Чаще всего обращения связаны со спорами по ОСАГО. На эту тему приходится 60,6% заявлений. Люди не могут договориться о размере выплат, восстановить сроки возмещения.

— Из-за ситуации с COVID-19 увеличивались сроки рассмотрения заявлений, экспертиз. В данных случаях требования потребителей удовлетворялись, и взыскивалась неустойка, — пояснил «Известиям» главный финуполномоченный Юрий Воронин.

На втором месте по популярности обращения, связанные со страхованием жизни. На них приходится 10,3% от общего числа.

В основном заявители требуют возврата денежных средств в связи с расторжением договора.

Третья строчка тоже касается страховых компаний. Но на этот раз речь идет о страховке для выезжающих за рубеж. В 7,8% обращений люди описывают свое недовольство тем, что страховщики отказываются компенсировать отмененные туры, которые пришли на время коронавируса.

Тем временем в ЦБ отметили, что страховой рынок хорошо пережил замедление экономической активности. Положение дел гораздо лучше, чем было в 2014 году.

Среди лидеров падения по году могут оказаться каско и страхование имущества физлиц, пишет "Российская газета".

ИСТОЧНИК KP.RU

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