2020-07-20T10:27:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве вылечили еще 379 пациентов с коронавирусом

Общее число выздоровевших в столице превысило 171 тысяч
Поделиться:
В Москве вылечили еще 1 379 пациентов с коронавирусомВ Москве вылечили еще 1 379 пациентов с коронавирусомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Москве выздоровели еще 379 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом по состояния на понедельник, 20 июля, общее количество вылечившихся в российской столице превысило 167 тысяч человек. Об этом заявила заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россияне стали чаще болеть менингитом
Треть россиян заберет банковские вклады при минимальных ставках
В Иране казнили шпиона ЦРУ, передавшего информацию о Кассеме Сулеймани
Аналитик спрогнозировал повышение курса доллара до 73 рублей
Видео аварии автобуса в Москве 20 июля 2020 опубликовано Дептрансом
В РАН не исключили усиление ограничительных мер во время второй волны коронавируса
Канье Уэст расплакался на встрече с избирателями и рассказал, что отец не хотел его рождения
Российским семьям могут выплатить сразу три пособия на несовершеннолетнего ребёнка
Страховая отказывается платить за сорванный из-за коронавируса тур: законно ли это
Учёные нашли способ улучшить интеллект и облегчить лечение психических заболеваний
СМИ: ключевой фигурант скандала вокруг немецкой компании Wirecard скрылся в России
В Москве вылечили еще 379 пациентов с коронавирусом
Финомбудсмен назвал самые популярные «коронавирусные» обращения
В Москве автобус снес остановку общественного транспорта
Пресс-секретарь Александра Лукашенко опровергла заявления о его плохом самочувствии
COVID снизил шансы выпускников на трудоустройство по специальности
В Германии призвали США не выводить войска из страны
Откуда коронавирус пришел в Россию, рассказали эксперты
Россияне стали реже покупать пляжные товары
Короля Саудовской Аравии госпитализировали для медицинского обследования