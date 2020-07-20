2020-07-20T09:21:34+03:00
Общество

Страховая отказывается платить за сорванный из-за коронавируса тур: законно ли это

Финомбудсмен объяснил, как быть в таких ситуациях
Елена АКИМОВА
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что делать, если страховая отказывается платить за сорванный из-за коронавируса турчто делать, если страховая отказывается платить за сорванный из-за коронавируса турФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жалобы на отказы страховых компаний выплачивать компенсации по застрахованным турам в период пандемии коронавируса не всегда законны. Об этом рассказал главный финуполномоченный Юрий Воронин.

На подобные обращения приходится 7,8% от общего числа обращений в аппарат уполномоченного. Во многих жалобах указано, что компании мотивировали отказ тем, что в договоре не был прописан риск самоизоляции и закрытия границ в связи с новым коронавирусом.

— У некоторых страховых в договорах была прописана возможность возврата части страховой премии в случае, если срок страхования не наступил. В таких случаях отказ в возмещении не обоснован, так как соответствующий риск был принят на страхование, — пояснили «Известиям» в пресс-службе финуполномоченного.

Воронин отметил, что подобные обращения будут поступать еще долго, так как у гражданина есть три года на обращение.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин отмечает, что страховка от невыезда упрощает ситуацию с возвратом средств. Если страховая отказывает в выплатах, то имеет смысл обратиться к финансовому уполномоченному, а в случае его отказа – в суд.

В Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) заверили, что страховые компании, как правило, возвращают премии в случае, если поездка не состоялась из-за карантинных ограничений в связи с эпидемией COVID-19, а обращения граждан носят единичный характер.

Тем временем россияне стали ездить в Турцию через Белоруссию. По данным Aviasales, за первую половину июля число поисковых запросов на билеты из Минска в Турцию выросло в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU

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