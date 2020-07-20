В РАН не исключили усиление ограничительных мер во время второй волны коронавируса Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Не исключено усиление ограничительных мер во время второй волны коронавирусной инфекции. Такое предупреждение сделал советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев, который высказал опасения в связи с возможным ростом заболеваемости COVID-19 в начале осени из-за сезона гриппа.

«Надо будет дифференцировать больных, проводить диагностику, возможно, усиливать ограничительные меры», - отметил специалист