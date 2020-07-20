Канье Уэст расплакался на встрече с избирателями и рассказал, что отец не хотел его рождения

20 Июль 2020 2020-07-20T09:53:09+03:00

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Хип-хоп исполнитель Канье Уэст провёл первую встречу с избирателями, зарегистрировавшись в качестве кандидата на пост президента США.

Встречу Канье Уэст провёл в штате Южная Каролина в зале Exquis Event Center в городе Норт-Чарльстон. Кандидат на должность президента США вышел к избирателям в бронежилете с надписью "Security" (Охрана) и выбритым на затылке числом 2020.

В своём выступлении Уэст обсудил международную торговлю, лицензионные права и аборты. Он также рассказал, что его отец не хотел рождения ребёнка, но жизнь ему сохранила мать.

- Не было бы Канье Уэста, потому что мой отец был слишком занят, - рассказал рэпер и разрыдался, вспомнив смерть своей матери в 2007 году из-за осложнений, вызванных пластической операцией.

При этом Канье Уэст считает, что запрещать аборты в США не следует, а стимулировать рождаемость в стране необходимо материальной поддержкой родителей.

- Каждому, у кого рождается ребёнок, - миллион долларов. У меня нет финансирования для этого, но у меня есть платформа, чтобы выдвинуть идею, - добавил музыкант.

Впервые Канье Уэст заявил о своих планах баллотироваться в 2015 году на церемонии вручения MTV Video Music Awards.

15 июля он зарегистрировался кандидатом от партии BDY в Оклахоме, успев подать нужные документы и уплатить регистрационный сбор в размере $35 тысяч. В названии партии заключена игра слов, оно переводится как "вечеринка в честь дня рождения" или "партия дня рождения".

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Кандидатом от демократов будет бывший вице-президент страны Джозеф Байден, а от республиканцев - Дональд Трамп.

Канье Уэст разрыдался на своей первой встрече с избирателями.

ИСТОЧНИК KP.RU