2020-07-20T10:03:43+03:00
Происшествия

Видео аварии автобуса в Москве 20 июля 2020 опубликовано Дептрансом

В Москве автобус снес остановку общественного транспорта
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве автобус снес остановку общественного транспортаВ Москве автобус снес остановку общественного транспортаФото: соцсети
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В понедельник, 20 июля, в Москве автобус снес остановку общественного транспорта на пересечении Ставропольской и Краснодонской улиц. Видео происшествия Дептрансом.

Автобус снес остановку общественного транспорта на пересечении Ставропольской и Краснодонской улиц Фото: соцсети

Автобус снес остановку общественного транспорта на пересечении Ставропольской и Краснодонской улицФото: соцсети

Как сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, причиной аварии, стало то, что водитель автобуса не справилась с управлением. Однако помощник градоначальника уточнил, что перед выходом на рейс она прошла все медицинские проверки и была допущена к работе.

Максим Ликсутов: водитель автобуса не справилась с управлением..

Дальнейшие обстоятельства аварии выясняются. Как писал сайт kp.ru, на место происшествия прибыл ГУП «Мосгортранс» и производит разбор произошедшего. По сообщениям очевидца, трое ранены.

Жертвой происшествия стала одна женщина. Максим Ликсутов сообщил, что семье погибшей правительство Москвы окажет материальную помощь.

Жертвой происшествия стала одна женщина Фото: соцсети

Жертвой происшествия стала одна женщинаФото: соцсети

В Москве автобус врезался в остановку общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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