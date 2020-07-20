Видео аварии автобуса в Москве 20 июля 2020 опубликовано Дептрансом
В понедельник, 20 июля, в Москве автобус снес остановку общественного транспорта на пересечении Ставропольской и Краснодонской улиц. Видео происшествия Дептрансом.
Автобус снес остановку общественного транспорта на пересечении Ставропольской и Краснодонской улицФото: соцсети
Как сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, причиной аварии, стало то, что водитель автобуса не справилась с управлением. Однако помощник градоначальника уточнил, что перед выходом на рейс она прошла все медицинские проверки и была допущена к работе.
Максим Ликсутов: водитель автобуса не справилась с управлением..
Дальнейшие обстоятельства аварии выясняются. Как писал сайт kp.ru, на место происшествия прибыл ГУП «Мосгортранс» и производит разбор произошедшего. По сообщениям очевидца, трое ранены.
Жертвой происшествия стала одна женщина. Максим Ликсутов сообщил, что семье погибшей правительство Москвы окажет материальную помощь.
Жертвой происшествия стала одна женщинаФото: соцсети
В Москве автобус врезался в остановку общественного транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU