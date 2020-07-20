Треть россиян заберет банковские вклады при минимальных ставках
Почти треть россиян готовы забрать свои вклады из банков в случае дальнейшего понижения ставок, при этом каждый третий не будут менять свою сберегательную стратегию. Об этом говорится в исследовании, который провели «Росгосстрах банк» и НАФИ.
Как передает РИА Новости, в ходе опросов 36 процентов сообщили, что не собираются изменять свою сберегательную стратегию, когда банки вслед за снижением ключевой ставки Центробанка продолжат понижать доходность по вкладам и накопительным счетам, оставят, однако 30 процентов опрошенных заявили, что заберут все свои средства из банка, два процента намерены забрать только часть своих средства
Некоторые граждане готовы к альтернативным инструментам инвестиций. Так в золото готовы вложится 7 процентов опрошенных, в облигации – 6 процентов, а в недвижимость – 4 процентов респондентов.
По данным Центробанка, средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, по итогам первой декады июля вновь упала до рекордно низкого уровня в 4,63 процентов с 4,8 процента в третьей декаде июня.
ИСТОЧНИК KP.RU