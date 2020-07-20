2020-07-20T10:33:50+03:00
Общество

Россияне стали чаще болеть менингитом

В 2019 году было зафиксировано 1094 случая болезни
Елена АКИМОВА
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Россияне стали чаще болеть менингитомРоссияне стали чаще болеть менингитомФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Россияне стали чаще болеть менингитом, к такому выводу пришли в Минздраве. В ведомстве проанализировали статистику за последние годы, и она показала, что в 2019 году было зафиксировано 1094 случаев инфицирования, а в 2016 -м году – 737.

Год от года показатель увеличивается: на 2017-й пришлось 857 случаев, а на 2018 — 1024.

Где чаще всего болеют менингитом:

Москва - 365 чел.,

Новосибирская область – 90 чел.,

Московская область - 57 чел.,

Санкт-Петербург – 51 чел.,

Свердловская область – 28 чел.

Врачи напоминают, что менингококковая инфекция — болезнь, которую вызывает менингококк. Болезнь передается воздушно-капельным путем и чаще недугом страдают дети.

Симптомом болезни может быть повышенная температура, головная боль, першение в горле и заложенность носа, потеря аппетита. У малышей возможны судороги, сыпь. При запущенных формах не исключена гангрена пальцев кистей, стоп и ушных раковин, сообщает NEWS.ru.

Тем временем во II квартале 2020 года в России было зафиксировано в три раза меньше случаев заболевания кишечными инфекциями, чем за аналогичный период 2019-го, сообщает RT.

ИСТОЧНИК KP.RU

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