Россияне стали чаще болеть менингитом
Россияне стали чаще болеть менингитом, к такому выводу пришли в Минздраве. В ведомстве проанализировали статистику за последние годы, и она показала, что в 2019 году было зафиксировано 1094 случаев инфицирования, а в 2016 -м году – 737.
Год от года показатель увеличивается: на 2017-й пришлось 857 случаев, а на 2018 — 1024.
Где чаще всего болеют менингитом:
Москва - 365 чел.,
Новосибирская область – 90 чел.,
Московская область - 57 чел.,
Санкт-Петербург – 51 чел.,
Свердловская область – 28 чел.
Врачи напоминают, что менингококковая инфекция — болезнь, которую вызывает менингококк. Болезнь передается воздушно-капельным путем и чаще недугом страдают дети.
Симптомом болезни может быть повышенная температура, головная боль, першение в горле и заложенность носа, потеря аппетита. У малышей возможны судороги, сыпь. При запущенных формах не исключена гангрена пальцев кистей, стоп и ушных раковин, сообщает NEWS.ru.
Тем временем во II квартале 2020 года в России было зафиксировано в три раза меньше случаев заболевания кишечными инфекциями, чем за аналогичный период 2019-го, сообщает RT.
ИСТОЧНИК KP.RU