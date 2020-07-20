2020-07-20T11:03:09+03:00
Экономика

Российским водителям сделают скидку в 90% на перевод автомобиля на газ

20 июля заработала программа господдержки, при которой 60% переоборудования оплатит правительство, а 30% - "Газпром газомоторное топливо"
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Увеличение субсидирования было сделано в рамках антикризисных мер для физических лиц и малого бизнесаУвеличение субсидирования было сделано в рамках антикризисных мер для физических лиц и малого бизнесаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В России заработала новая программа поддержки перевода автомобилей на газомоторное топливо. Теперь владельцу автомобиля придётся оплатить только 10% переоборудования. 20 июля вступило в силу постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным. Оно опубликовано на сайте кабмина.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что министр энергетики России Александр Новак в июне предложил правительству увеличить компенсацию расходов водителей за перевод машины с бензина на газ с 30% до 60%.

Остальные 30% за переоборудование оплатит дочерняя компания "Газпрома" "Газпром газомоторное топливо".

Автовладельцу останется оплатить 10% стоимости перевода его машины с бензина на газ.

Решение об увеличении субсидирования приняли антикризисных мер для физических лиц и малого бизнеса. По планам Минэнерго, принятые меры способны сократить расходы на топливо до 65%.

Александр Новак заявлял также, что переход с бензина на газ при нынешних ценах на него позволит сэкономить от четырёх до пяти миллиардов рублей в год, обеспечить работой автосервисы и снизить транспортные расходы. При этом из федеральной казны будет выделено 0,7 миллиарда рублей в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич
Россияне стали хуже платить ипотечные кредиты
«Кадры решают все!»: Власти Томской области возрождают престиж рабочих профессий
Мишка гризли подкрался к группе туристов и сделал с ними селфи
В Киеве установили памятник журналисту Павлу Шеремету
В Совфеде оценили новые меры поддержки для педагогов
Путин поздравил Давида Тухманова с 80-летним юбилеем
В России готовят законопроекты с советскими нормами для педагогов
Эпидемиолог назвал следующую задачу разработчиков вакцины от COVID -19
В России выявили 5 940 новых случаев заражения коронавирусом
Курс рубля на 20 июля 2020: доллар подорожал до 71,90 рубля
В Москве после наезда автобуса на остановку погибла женщина
Чем опасны рыбы и раки, рассказало Роскачество
Российским водителям сделают скидку в 90% на перевод автомобиля на газ